Подростково-молодежная банда, дважды похищавшая челябинца, предстанет перед судом

Пятерых жителей Челябинска будут судить за похищение человека и вымогательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, перед судом предстанут пятеро челябинцев в возрасте от 17 лет до 21 года.

По версии следствия, 18 января текущего года молодые люди, сговорившись, поймали 21-летнего челябинца недалеко от его дома в Металлургическом районе Челябинска. Парня жестоко избили, затолкали в машину и увезли на пустырь. Здесь его продолжили избивать, не менее 15 раз выстрелили в него из пневматического оружия и потребовали с него 70 тысяч рублей. Испуганный челябинец с требованиями молодчиков согласился.

Через неделю, 25 января, компания вновь поджидала его рядом с домом. Увидев их молодой человек попытался скрыться. Однако на территории Калининского района Челябинска его настигли. Избивая (один из нападавших вооружился для этого металлической трубой), парня снова закинули в машину и увезли в один из гаражных кооперативов города. В гаражах молодого человека продолжили избивать, стреляли в него из пневматики, били электрошокером, требуя на сей раз уже 270 тысяч рублей. На что он также был вынужден согласиться.

Когда парня отпустили, он обратился в Следственный комитет. Всех пятерых задержала полиция. Оперативное сопровождение по уголовному делу обеспечивали сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Металлургический».

Расследование уголовного дела закончено. После утверждения обвинительного заключения оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

