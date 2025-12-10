На Южном Урале задержали троих участников жестокого убийства 13-летней давности

В Челябинской области раскрыли убийство оператора автозаправки, совершенного более 13 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , подробности жестокой расправы над 39-летней женщиной-операторов автозаправки в Аргаяшском районе удалось выяснить лишь через 13 лет после произошедшего. Троих его участников задержали. Об этом сообщили в пресс-службах следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

Трагедия произошла зимой 2012 года. 10 февраля 2012 года в помещении автозаправочной станции, расположенной в деревне Айбатова Аргаяшского района обнаружили тело 39-летней сотрудницы с разбитой головой. Из сейфа пропали более 400 тысяч рублей.

По горячим следам установить лиц, причастных к совершению преступлений, не удалось, и расследование уголовного дела приостановили.

Однако в ходе повторного анализа материалов уголовного дела, допроса большого количества свидетелей полиция и следователи вышли на знакомых женщины, ранее не попадавших в поле зрения правоохранительных органов.

Оказалось, они знали, что на автозаправке будет крупная сумма денег. После того, как одному из них предъявили доказательства его причастности к преступлению, он дал признательные показания и назвал своих соучастников.

По версии следствия, компания молодых людей, которым на тот момент было от 21 до 29 лет, зная, что на заправке должна быть приличная сумма, в помещении станции напали на оператора. Женщине набросили на шею петлю из электрического провода и стали душить, затем нанесли металлическим предметом не менее девяти ударов по голове. Пока налетчики расправлялись со знакомой, одна из соучастников оставалась снаружи, чтобы предупредить подельников в случае появления посторонних.

Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, налетчики забрали из сейфа более 400 тысяч рублей и скрылись, оставив свою жертву умирать.

В настоящее время троим южноуральцам предъявлено обвинение в разбое и убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений. Все они заключены под стражу.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube