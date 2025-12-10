Проект магнитогорцев получил престижную ИТ-премию как лучшая разработка в металлургии

ММК получил награду ComNews за лучший проект в металлургии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК стал лауреатом престижной ИТ-премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики», получив награду в номинации «Лучший проект в металлургии».

Столь высокой оценки экспертов удостоилась автоматизированная система управления сквозными материальными потоками между кислородно-конвертерным цехом и листопрокатными цехами №10 и №4, успешно внедренная на предприятии.

Решение разработали специалисты АО «КОНСОМ СКС» и ООО «ММК-Информсервис» совместно с ПАО «ММК» и ООО «Объединенная сервисная компания». Оно призвано обеспечить комплексный мониторинг и управление движением материалов на всех этапах в сталеплавильном и прокатном переделах.

«Эта система объединяет производственные и технологические данные в едином цифровом контуре, работая в режиме реального времени. Это создает полную прозрачность логистики, начиная от производства слябов и заканчивая отгрузкой готовой продукции», – отметил начальник научно-технического центра Андрей Картунов.

Интеллектуальный анализ потоков и прогнозирование узких мест реализованы на основе технологий Big Data. Предоставляя данные о позиционировании каждой единицы металлопродукции на всех этапах технологического маршрута, система обеспечивает своевременное и точное информационное сопровождение процессов планирования и управления производством. Кроме того, это дает возможность прогнозировать время поступления металлопродукции на контролируемые участки и автоматизировано управлять поставками. Решение позволило исключить человеческий фактор из процесса контроля за сопровождением металлопродукции по переделам.

В рамках проекта создан комплекс программно-аппаратных решений, включающий систему машиночитаемой маркировки, интеграцию весоизмерительных комплексов и корпоративных систем, а также инструменты визуализации и аналитики.

Благодаря реализации проекта предприятие вышло на новый уровень эффективности, управляемости и достоверности данных.

