Россияне смогут сами решать, когда поменять карту «Мир». Но есть исключения

Карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), банки договорились, что карты «Мир» с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Соответствующее решение принято на заседании совета участников и пользователей платёжного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК).

«Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене таких карт и делать это планомерно», – уверены в НСПК.

Участникам заседания напомнили, что первоначально продление срока действия карт «Мир» было вызвано внешними факторами. Впервые на этот шаг пошли в период пандемии, когда люди не могли посещать отделения банков.

«Это была вынужденная мера, однако уже тогда НСПК и банки смогли разработать технологические решения, которые обеспечивают безопасную и эффективную работу карт «Мир» даже после истечения срока действия. Сегодня продление – исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», – отметил генеральный директор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин.

Однако принятое решение предполагает одно исключение: обслуживание таких карт в отложенных и офлайн-режимах будет прекращено с 2030 года. Это касается, например, оплаты проезда в транспорте или покупки товаров на борту самолета – там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.

Не стоит забывать держателям «пластика», что при утрате карты с истекшим сроком повышаются риски ее несанкционированного использования. Поэтому рекомендуется своевременно их блокировать и уничтожать «пластик», если этого требуют обстоятельства.

При этом в НСПК планируют ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций.

«Нужно понимать, что так или иначе замена «пластика» на новый – это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт «Мир», которые проводят операции в отложенном или офлайн режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей», – заявил Дмитрий Дубынин.

Челябинск, Виктор Елисеев

