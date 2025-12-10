900 эпизодов, транзации на 730 миллионов: челябинцев будут судить за незаконный оборот банковских карт

17 южноуральцев, обеспечивавших банковскими картами желающих вывести деньги или обналичить незаконные доходы, предстанут перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Министерства внутренних дел России, в Челябинске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 17 фигурантов, обвиняемых в неправомерном обороте средств платежей, подделке документов, легализации и мошенничестве, совершенных в составе преступного сообщества.

По версии следствия, молодчики представляли в офисы крупнейших российских кредитных организаций фиктивные документы и оформляли банковские карты. «Пластик» продавали в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Башкирии. Покупатели использовали карты для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путем.

Стоимость криминального товара варьировалась от 15 до 50 тысяч рублей. Всего участниками удалось продать не менее 750 банковских карт. Через них прошло более 730 миллионов рублей.

На полученные деньги предполагаемый организатор схемы приобрел две квартиры, дом с земельным участком и два автомобиля премиум-класса.

В ходе следствия выявлено более 900 эпизодов противоправной деятельности, которые соединены в одно производство.

Для обеспечения гражданского иска и возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск

