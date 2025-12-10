российское информационное агентство 18+

Среда, 10 декабря 2025, 17:08 мск

Снова ждем пробок: в Челябинске отключат светофор на Комсомольском проспекте

Северо-запад Челябинска готовится к автомобильным пробкам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 11 декабря, может быть затруднено движение автотранспорта по одной из ведущих магистралей северо-запада Челябинска – Комсомольскому проспекту.

По информации пресс-службы мэрии, с 13:30 до окончания работ будет отключен светофор на Комсомольском проспекте в районе дома №16 по улице Чайковского (в районе ТК «Урал»).

Напомним, сегодня в середине дня серьезная автомобильная пробка скопилась в центре Челябинска, в районе Алого поля. Причиной стало отключение светофора на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта.

