Снова ждем пробок: в Челябинске отключат светофор на Комсомольском проспекте

Северо-запад Челябинска готовится к автомобильным пробкам.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 11 декабря, может быть затруднено движение автотранспорта по одной из ведущих магистралей северо-запада Челябинска – Комсомольскому проспекту.
По информации пресс-службы мэрии, с 13:30 до окончания работ будет отключен светофор на Комсомольском проспекте в районе дома №16 по улице Чайковского (в районе ТК «Урал»).
Напомним, сегодня в середине дня серьезная автомобильная пробка скопилась в центре Челябинска, в районе Алого поля. Причиной стало отключение светофора на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»