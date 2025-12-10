В Челябинской области отказались от громкой инициативы губернатора Текслера

С нового года в Челябинской области школьников оставят без бесплатного молока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , решение об отказе от обеспечения учащихся младших классов с 2026 года подтвердили в министерстве образования и науки Челябинской области.

В ведомстве это объяснили отсутствием «однозначного устойчивого запроса со стороны родителей и детей на получение молока».

В министерстве отмечают: родители школьников считают, что рацион молочной продукции неплохо бы расширить, но сделать это можно в составе школьных обедов, повысив их питательную ценность и разнообразие. Например, включить в меню творог, кефир, сыр.

По словам чиновников, расширением школьного меню они и намерены заняться. «Таким образом, отмена выдачи молока позволяет оптимизировать ресурсы для совершенствования и расширения ассортимента основного бесплатного питания», – подчеркнули в минобрнауки региона.

Напомним, выдавать бесплатное молоко ученикам начальных классов в Челябинской области начали в 2020 году. С такой инициативой выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представив ее в качестве одной из дополнительных мер поддержки в условия пандемии коронавирусной инфекции. И хотя родители учащихся отнеслись к инициативе неоднозначно, власти настояли на ее реализации. Даже после того, как в 2020-2021 учебном году по инициативе федеральных властей всех учеников младших классов начали обеспечивать бесплатным горячим питанием, от программы «Школьное молоко» в Челябинской области не отказались.

Челябинск

