11 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11.12.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30 Челябинск – Час правовой грамотности «Главный закон страны» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00 Челябинск – День правовой грамотности «Главный закон страны» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

14:00 Челябинск – Торжественное награждение памятными медалями и благодарностями Российского организационного комитета «Победа» в честь 80-летия Великой Победы. Награды вручит заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов (резиденция губернатора Челябинской области», ул. Цвиллинга, 27а, 6-й этаж, зал торжеств)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Гирлянда из ладошек» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:30 Челябинск – Настольная игра от Марины Пикулевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – Тематическая встреча «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Деревянная палитра: живопись на природных холстах» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:00 Челябинск – Молодежная ассамблея Челябинской области с участием полпреда президента России в УрФО Артема Жоги и губернатора Челябинской области Алексея Текслера (конгресс-холл «Центр международной торговли», ул. Ленина, 35)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube