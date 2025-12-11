В Челябинской области объявлен карантин по ОРВИ и гриппу

Роспотребнадзор ввел карантин в медицинских и социальных учреждениях Южного Урала.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление подписал вчера, 10 декабря, главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Ограничительные мероприятия введены в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением удельного веса вирусов гриппа в структуре циркулирующих возбудителей ОРВИ.
Карантин будет действовать в медицинских учреждениях и организациях системы социальной защиты с круглосуточным пребыванием с 10 декабря до особого распоряжения.
Кроме того, министерству образования и науки Челябинской области и образовательным учреждениям региона необходимо обеспечить приостановление учебного процесса (либо введение электронной формы обучения с применением дистанционных технологий) для классов, групп или организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и гриппом 20% и более детей на срок не менее 7 дней.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре отметили резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. По данным за 49 неделю года, на Южном Урале было зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения области, что более чем в полтора раза выше, чем две недели назад.
