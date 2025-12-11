В Челябинской области объявлен карантин по ОРВИ и гриппу

Роспотребнадзор ввел карантин в медицинских и социальных учреждениях Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее постановление подписал вчера, 10 декабря, главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Документ опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ограничительные мероприятия введены в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и увеличением удельного веса вирусов гриппа в структуре циркулирующих возбудителей ОРВИ.

Карантин будет действовать в медицинских учреждениях и организациях системы социальной защиты с круглосуточным пребыванием с 10 декабря до особого распоряжения.

Кроме того, министерству образования и науки Челябинской области и образовательным учреждениям региона необходимо обеспечить приостановление учебного процесса (либо введение электронной формы обучения с применением дистанционных технологий) для классов, групп или организации в целом в случае одновременного отсутствия по причине суммарной заболеваемости ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и гриппом 20% и более детей на срок не менее 7 дней.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре отметили резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. По данным за 49 неделю года, на Южном Урале было зарегистрировано 100,9 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения области, что более чем в полтора раза выше, чем две недели назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

