Уральские металлурги подтвердили статус одного из лидеров устойчивого развития в России

ММК стал лидером ESG-индексов РСПП за 2025 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), по итогам 2025 года предприятие вошло в число лучших российских компаний в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Формируемые с 2014 года на основе анализа открытых источников индексы РСПП – один из ключевых инструментов оценки деятельности крупнейших компаний России в области устойчивого развития. Их цель – способствовать развитию ответственного инвестирования и повышению корпоративной ответственности.

Индекс «Ответственность и открытость» оценивает объем и качество публичной нефинансовой отчетности. Индекс «Вектор устойчивого развития» отражает динамику показателей социально-экономической и экологической результативности и системность подхода к управлению в сфере устойчивого развития.

Разработчики проанализировали деятельность 171 компании. В итоге в расчет индексов вошли 84. Участники были распределены на четыре группы: A, B, B+ и С. ММК вошел в топ-36 компаний группы A по индексу «Ответственность и открытость» и в число 36 лучших по индексу «Вектор устойчивого развития», подтвердив статус одного из ESG-лидеров российской промышленности.

ММК продолжает демонстрировать стабильно высокие результаты в авторитетных системах оценки ESG-деятельности, подтверждая приверженность принципам устойчивого развития и долгосрочной ответственности перед обществом и окружающей средой, подчеркивают в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

