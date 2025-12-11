Топ-менеджера «Арианта» задержали за взятку

В Челябинске силовики задержали одного из представителей руководства компании «Ариант».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела закупа одной из агрофирм региона, подозреваемого в получении взятки в крупном размере.

Речь идет об одном из топ-менеджеров агрохолдинга «Ариант».

По данным следствия, в период с 5 ноября 2024 года по 10 декабря текущего года руководитель отдела получил через посредников крупную взятку от директора организации – сельхозтоваропроизводителя Челябинской области. Вознаграждение он получил за лоббирование интересов фирмы взяткодателя при заключении и исполнении контрактов с агрофирмой, а также за общее покровительство и попустительство при проверке, приемке и своевременной оплате поставляемых товаров.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время дома у высокопоставленного сотрудника агрохолдинга прошел обыск, решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности челябинца.

Челябинск, Виктор Елисеев

