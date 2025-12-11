Экс-тренер «Трактора» подписал контракт с «Авангардом»

Рафаэль Рише вошел в тренерский штаб омского «Авангарда».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Авангард», контракт с тренером Рафаэлем Рише подписан до 2027 года.

«Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге, – заявил генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин. – После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой».

Напомним, 31-летний Рише начал тренерскую карьеру в юниорских канадских лигах. В 2024 году главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру пригласил его в свой штаб. В течение прошлого и первой половины нынешнего сезонов он был главным ассистентом Гру, а в течение одного из матчей сезона 2024/2025 даже исполнял обязанности главного наставника в связи с болезнью Бенуа Гру, став самым молодым главным тренером в Континентальной хоккейной лиги.

Именно Рафаэль Рише заменил Бенуа Гру после того, как он покинул «Трактор» 17 ноября. Правда, в конце ноября в интервью канадскому изданию TVA Gatineau (и Рише, и Гру в разное время были наставниками клуба Американской хоккейной лиги «Гатино Олимпикс») Рише признался, что еще не решил, оставаться ли в «Тракторе». И заявил, что может понять решение Бенуа Гру, покинувшего клуб, даже не попрощавшись с хоккеистами.

8 декабря, после сокрушительного поражения на домашнем льду от московского «Динамо» со счетом 8:4, в «Тракторе» заявили, что Рафаэль Рише покинул клуб.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube