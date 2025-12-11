Челябинский музей изобразительных искусств будет работать без выходных

Музей искусств в Челябинске отказался от выходных до конца года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского музея изобразительных искусств, теперь челябинцы и гости города смогут посетить учреждение и в понедельник, бывший ранее выходным днем.

«Выставка «Преображенная природа» очень насыщенная, много работ, к которым хочется возвращаться снова. Поэтому до конца года музей открыт для посетителей всю неделю!» – заявили в музее.

В этом году выставочная площадка в зале имени архитектора Александрова работает до 30 декабря включительно. 31 декабря – выходной.

Напомним, выставка «Преображенная природа» открылась 5 декабря. Это десятый совместный проект Челябинского музея изобразительных искусств и Государственного Русского музея.

На выставке представлены 58 живописных полотен конца XIX – начала XX века из фондов двух музеев. Среди авторов – Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Архип Куинджи, Юлий Клевер, Исаак Левитан и другие мастера русского пейзажа.

В экспозиции представлены различные направления пейзажной живописи. Посетители могут оценить академическую школу пейзажа, его романтические и реалистические интерпретации.

Выставка «Преображенная природа» продлится до 15 февраля следующего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

