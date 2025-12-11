В Челябинске снова меняют правила выборов мэра

Челябинским депутатам скажут, из кого выбирать главу городу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в Челябинске решили отказаться от формального конкурса на выдвижение кандидатуры главы города. Соответствующие изменения вчера, 10 декабря, обсудили депутаты Челябинской городской думы на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству.

Новация вошла в целые пакет изменений в Устав города Челябинска, поддержанный депутатским объединением.

По информации пресс-службы муниципального парламента, одним из предлагаемых изменений «уточнен порядок избрания главы» города. Теперь мэра будут выбирать «из числа кандидатов, представленных губернатором Челябинской области». Напомним, с 2014 года выборам главы муниципального образования депутатами городской думы предшествовал конкурс. Подать заявление на участие в нем мог практически любой гражданин России. Из числа кандидатов специальная комиссия (половину ее членов назначали городские парламентарии, половину – губернатор) утверждала претендентов, из которых на заседании гордумы и выбирали градоначальника.

Помимо этого, проект Устава закрепляет вхождение в состав Челябинского городского округа самого города Челябинска и двух поселков: Западного и Пригородного.

Изменения также разделяют формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и формы участия в осуществлении местного самоуправления. «К первым, наряду с местным референдумом и муниципальными выборами отнесен сход граждан, ко вторым – опрос, публичные слушания и общественные обсуждения, собрание граждан, инициативные проекты и территориальное общественное самоуправление», – уточнили в пресс-службе городской думы.

Челябинск, Виктор Елисеев

