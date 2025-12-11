На Южный Урал надвигаются снегопады

Снег лег в Челябинской области на месяц позже обычного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, установление снежного покрова в регионе произошло 4-9 декабря, на 24-35 дней позже средних многолетних дат.

По данным снегосъемки на 10 декабря высота снежного покрова на Южном Урале оказалась на 5-15 сантиметров ниже нормы.

В крайних западных, предгорных северо-западных районах и в южной половине области высота снежной шапки находится в пределах 3-8 сантиметров, на остальной территории северной половины области и местами в юго-западных районах (например, в районе метеостанции «Магнитогорск») она равнялась 10-20 сантиметров.

Отметим, что после масштабных снегопадов конца прошлой – начала нынешней недели осадки в регионе прекратились. Однако уже завтра, 12 декабря, снегопады на Южном Урале возобновятся. В пятницу и субботу, по информации синоптиков, ожидается небольшой сне. С ночи воскресенья, 14 декабря, прогнозируются снег, местами сильный, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы.

По прогнозам сервиса Гисметео, осадки продолжатся до середины следующей недели.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube