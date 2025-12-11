В Челябинской области продолжает раскручиваться маховик инфляции

Индекс потребительских цен продолжает уверенный рост на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в Челябинской области продолжается осенний рост цен. После летней корректировки, индекс потребительских цен растет в регионе третий месяц подряд. Таковы данные Челябинскстата.

В целом, цены на все товары и услуги по Челябинской области в ноябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем прибавили 0,62%. Это чуть меньше, чем рост месяцем ранее (+0,68%).

По сравнению с декабрем 2024 года инфляция составила +4,92%.

Лидером по росту цен остаются услуги (+1,0% за месяц и +9,03% с начала года).

Продовольственные товары подорожали в ноябре на 0,73%. За 11 месяцев рост составил 4,33%.

В наименьшей степени изменилась стоимость непродовольственных товаров. За 11-й месяц 2025 года они прибавили 0,18%, с начала года – 2,36%.

На топливном рынке наблюдаются противоречивые тенденции. Так, цены на автомобильный бензин в ноябре снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,54%. Однако с начала года он прибавил в стоимости 11,45%.

Челябинск, Виктор Елисеев

