На Южном Урале серьезно выросло число пожаров

Число пожаров выросло в Челябинской области на 22%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе противопожарной службы Челябинской области, за 11 месяцев 2025 года на Южном Урале произошло 7127 пожаров – на 22% больше, чем в течение 11 месяцев 2024 года. Ежедневно в среднем происходил 21 пожар.

От дыма и огня погибли 137 человек, в том числе 6 детей, 53 пенсионера и 9 инвалидов. 64 человека перед гибелью были в состоянии алкогольного опьянения.

Еще 118 взрослых жителей области и 24 ребенка получили ожоги и травмы различной степени тяжести и оказались в больница.

Увеличилось число уничтоженных в результате возгорания строений (717, +18%) и автотехники (127 единиц, +21%). Погибло 45 голов скота и почти 170 тысяч птиц (больше в 356 раз).

Две трети (69%) пожаров начались из-за неосторожного обращения с огнем. Они унесли жизни 58 южноуральцев. Еще 56 человек, в том числе 9 детей, были травмированы. На втором месте по распространенности оказались возгорания, возникшие в результате нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (18%). Из-за халатного отношения к электричеству погибли 57 человек, в том числе 6 детей, а также пострадали 56 человек (среди них 11 детей). Нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей стало причиной 6% пожаров, стоивших жизни 13 южноуральцев. Кроме того, травмы во время таких возгораний получили 6 взрослых и один ребенок.

Челябинск, Виктор Елисеев

