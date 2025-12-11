В Челябинске суд поставил точку в истории с полетом ребенка с батута, закончившимся комой

В Челябинске вынесли приговор руководителю семейного парка, где семилетний ребенок получил тяжелую травму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал руководителя семейного пространства «Акула-парк» виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, жуткий инцидент произошел в парке в декабре 2024 года. Семилетний мальчик решил попрыгать на батуте. После прыжка его подбросило на трехметровую высоту, он перелетел через ограждение и упал на пол, получив перелом основания черепа.

Несколько месяцев ребенок пробыл в медикаметнозной коме. После того, как врачи вывели его из этого состояния, у него начались приступы спастики.

В ходе следствия выяснилось, что руководитель семейного пространства знал, что батутная арена смонтирована с нарушением и недостатками. Но не закрывал ее, чтобы не терять прибыли.

Вину свою предприниматель признал. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, он обязан выплатить семье пострадавшего ребенка 8,6 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

