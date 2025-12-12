12 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

12.12.2025, пятница

10:30 Челябинск – Гостиная психолога с Мариной Евглевской (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Торжественное вручение паспортов школьникам города Челябинска (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Конкурс для школьников «Лига дронов. Кубок «Ньютона» (образовательный центр «Ньютон», ул. Татищева, 254)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Патриотический час «Я гражданин России» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

14:00 – 20:00 Челябинск – Новогодняя ярмарка: Новогодний маркет, творческие мастер-классы, выступления городских творческих коллективов, Новогодний розыгрыш (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер «В вихре снежного вальса» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

17:00 Челябинск – Новогодняя встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

18:30 Челябинск – Новогодний квартирник (ДК «Энергетик», ул. Энергетиков, 19)

