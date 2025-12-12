В Челябинске перед судом предстанет директор «Трассы 74»

Руководитель муниципального автоспорткомплекса Челябинска будут судить за взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс «Трасса 74».

По данным следствия, с апреля 2022 по август 2024 года челябинец в несколько заходов получил от заместителя директора коммерческой организации 4,3 миллиона рублей. За это он предоставил фирме земельный участок для размещения на нем завода по изготовлению асфальтобетонной смеси. Землю спорткомплекс получил от города в безвозмездное пользование для оборудования спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу, автокроссу.

Преступление выявили сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Они же обеспечивали оперативное сопровождение уголовного дела.

Для обеспечения гражданского иска, возможной конфискации имущества и других имущественных взысканий следствием наложен арест на расчетные счета южноуральца, а также на автомобили, принадлежащие членам его семьи, общей стоимостью около 1 миллиона рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

