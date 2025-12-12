СКР проведет проверку по ситуации с электроснабжением южноуральской деревни, оставшейся без света и тепла

После жалобы жителей деревни Ключи на проблемы с энергоснабжением СКР начал проверку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , видеообращение жители деревни Ключи Сосновского района опубликовали в социальных сетях вчера, 11 декабря. По словам южноуральцев, стабильного электроснабжения в деревне нет уже неделю. А так как обогреваются дома за счет электричества (населенный пункт до сих пор не газифицирован), то и на температуре воздуха в помещениях эта ситуация сказалась не лучшим образом: «Во многих домах температура не может прогреться больше +10, +12 градусов».

В обеспечивающей энергией деревню компании «Россети Урал» сложности подтвердили. Энергетики объяснили проблемы сверхнормативной нагрузкой на оборудование «в результате прохождения по южноуральскому региону атмосферного фронта с низкими температурами и активного использования обогревательного оборудования».

В результате специалисты компании установили на обеспечивающей электроснабжение Ключей электричеством сети более мощный трансформатор. Но и после этого, по словам жителей, точечные отключения продолжились.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, по данному факту организована проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

В настоящее время следователем СК проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск

