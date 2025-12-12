Мошенники стали пользоваться предновогодними ожиданиями южноуральцев

Полицейские предупреждают жителей Челябинской области о появлении «сезонных» мошеннических схем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в преддверии новогодних праздников мошенники активно используют «сезонные» схемы.

Преступники эксплуатируют темы подарков, туров и праздничных закупок, создавая фейковые объявления и копии сайтов. «Любые «выгодные» цены или требование предоплаты – повод насторожиться», – предупреждают в полиции.

Одним из распространенных подходов для обмана стали фальшивые туры. Мошенники продают несуществующие путевки через поддельные сайты турфирм. Полицейские советуют проверять домен в адресной строке браузера, читать отзывы и выбирать только проверенные сервисы.

Еще одна схема – «морепродукты от поставщика». В соцсетях предлагают деликатесы к новогоднему столу по заниженной цене. Обязательное требование полная предоплата за «бронирование продукта у производителя». После перевода денег «продавцы» исчезают с торговых онлайн-площадок. Стражи порядка напоминают: сомнительные скидки – первый признак обмана.

Не обходится и без анонсов розыгрышей и подарки. Как правило, в этом случае мошенники выманивают коды из SMS и данные карт в целях «идентификации» победителя или «оплаты налога» за получаемый подарок. Настоящие компании таких запросов не делают.

Полиция призывает гостей и жителей Южного Урала не передавать личные данные (в том числе коды из SMS) и деньги незнакомцам. При подозрениях следует обращаться в органы внутренних дел по телефону 102 либо 112.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube