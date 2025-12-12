Пенсионерка и ее четырехлетняя внучка погибли от отравления газом. Еще один ребенок в больнице

В Варненском районе выясняют обстоятельства отравления бытовым газом пожилой женщины и двух детей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 декабря в квартире жилого дома, расположенного на улице Южная в поселке Ракитный Варненского района.
В помещении обнаружили тела 65-летней женщины и 4-летней девочки. 6-летнего мальчика в тяжелом состоянии в увезли в больницу.
По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.
Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
