Пенсионерка и ее четырехлетняя внучка погибли от отравления газом. Еще один ребенок в больнице

В Варненском районе выясняют обстоятельства отравления бытовым газом пожилой женщины и двух детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь с 11 на 12 декабря в квартире жилого дома, расположенного на улице Южная в поселке Ракитный Варненского района.

В помещении обнаружили тела 65-летней женщины и 4-летней девочки. 6-летнего мальчика в тяжелом состоянии в увезли в больницу.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.

Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности двум лицам.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Челябинск

