В Челябинской области задержали бандитов, укравших у участника СВО 2,5 миллиона рублей

Пока южноуралец лежал с ранением, с его карты снимали выплаты за участие в СВО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства внутренних дел России, полицейские из Ростовской области задержали на Южном Урале подозреваемых в краже более 2,5 миллиона рублей у участника СВО.

Боец обратился в полицию, когда после ранения проходил лечение в одной из больниц Ростова-наДону.

По словам мужчины, весной текущего года в Челябинской области неизвестные предложили ему помощь в восстановлении документов, трудоустройстве, а также в заключении контракта с Вооруженными силами Российской Федерации.

«Благодетели» помогли ему открыть счет в банке. А заодно – забрали его зарплатную карту себе.

В зоне СВО южноурале получил ранение и был госпитализирован. Пока он проходил лечение, с его счета сняли более 2,5 миллиона рублей, полученных им в качестве выплат за участие в специальной военной операции.

В ходе расследования ростовские оперативники при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двоих подозреваемых в Челябинской области. В ходе обысков в офисе и по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, банковские карты и другие предметы.

Оказалось, что один из задержанных использовал мобильный телефон, привязанный к банковскому счету бойца, для звонков в кредитные организации с целью получения займов на его имя. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Еще один участник группы пришел в полицию сам. По версии следствия, он снимал похищенные деньги. Все деньги мужчина передал следователям.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.

Челябинск

