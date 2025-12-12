Подростковые фото жительницы Магнитогорска оказались на обложках БДСМ-серии. Фотографа призвать к ответу вряд ли удастся

Подростковая фотосессия годы спустя аукнулась жительнице Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , о «второй» жизни своих фотографий, сделанных больше десяти лет назад, девушка узнала случайно – после того, как решила выяснить причины двойственных комплиментов, появившихся у нее в социальных сетях.

И выяснила: оказывается, ее подростковое фото «украсило» обложку книги про любителей БДСМ, изданной в Германии. Дальше – больше. Книга была не одна – целая серия из девяти романов соответствующей тематики. Согласия своего на использование ее образа уралочка не давала. Но, как объяснили юристы, призвать к ответу фотографа, столь оригинально распорядившегося ее фото, она вряд ли сможет.

А ведь больше 10 лет назад 15-летняя тогда жительница Магнитогорска и подумать не могла, что обычная сессия у местного фотографа, которую она получила по итогам розыгрыша в соцсетях, обернется столь сомнительной славой. Студия принадлежала модному художнику, победителю конкурсов. Съемка проходила бесплатно в формате TFP. Девушка в итоге получала фотографии, мастер – права на отснятый материал.

И, как выяснилось, правами этими фотограф воспользовался весьма нечистоплотно. Вероятно, фотографии могли оказаться в одном из фотостоков. Только поиск по фото в Google ошарашил магниготогорчанку: Amazon, Pinterest, фотостоки и даже огромный билборд в Москве.

У владельцев же заплативших за фото стоков их может купить по сходной цене кто угодно. И использовать, как ему заблагорассудится.

Привлечь фотографа к ответственности получится вряд ли, отмечают специалисты. «По умолчанию исключительные авторские права принадлежат фотографу, – цитирует НТВ юриста по интеллектуальному праву. – Если только девушки не выкупили это авторское право по особым условиям в договоре». Впрочем, кое-какие права есть и у модели. «Если согласия на изображение гражданин не предоставил, то, несмотря на принадлежащие фотографу авторские права, он не может использовать эти фотографии», – отмечает эксперт.

Правда, уголовной ответственности за использование изображения не предусмотрено. Но можно подать против фотографа гражданский иск. И хотя компенсация морального вреда будет чисто символической, от сомнительной и непрошеной славы можно будет избавиться.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube