В выходные Южный Урал накроют снегопады и метели

Синоптики обещают Челябинской области теплые и снежные выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, в предстоящие выходные дни ныряющий циклон обогнет Уральский хребет с юга и накроет область снегопадами и метелями.

В субботу осадки будут небольшими, лишь на западе – умеренными. В воскресенье постепенно снег усилится во всем регионе и задержится здесь до понедельника.

При этом в выходные температурный фон ожидается выше нормы на 4-6 градусов, и понизится только в понедельник.

Завтра, 13 декабря, погода будет облачной с прояснением, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 4-9 метра в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью в северной половине области -6, -11 градусов по Цельсию, в южной -10, -15, при прояснении до -18 градусов. Днем 2-7 градусов ниже нуля, на юге до -10.

В воскресенье направление и скорость ветра не изменятся, лишь изредка порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4, -9 градусов, днем 2-7 градусов ниже нуля.

В понедельник, 15 декабря, снег и ветер усилятся. Ночь похолодает до -10, -15 градусов по Цельсию, на юге – до 20 градусов ниже нуля. Днем синоптики обещают -9, -14 градусов.

В Челябинске в субботу ночью без существенных осадков, днем слабый снег. Температура воздуха ночью 7-9 градусов ниже нуля, днем -3, -5.

К ночи воскресенья снег усилится и лишь немного похолодает – до -5, -7 градусов, днем столбик термометра чуть поднимется – до 2-4 градусов ниже нуля.

В понедельник станет ощутимо холоднее – 10-12 градусов ниже нуля ночью и -9, -11 градусов днем. Снегопад будет умеренным.

Челябинск, Виктор Елисеев

