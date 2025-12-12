Растительной молочке в России доверяют больше, чем альтернативному мясу

Рынок растительных альтернатив молоку и мясу в России продолжает расти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , за январь-сентябрь 2025 года продажи растительных альтернатив молока и мяса прибавили в денежном выражении почти пятую часть (19,5%), составив 30,4 миллиарда рублей. В объеме он вырос на 13,1% – до 171,5 тысячи тонн. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные NTech.

Причем почти весь объем рынка приходится на растительные молочные продукты – 97,5%. К альтернативному «мясу» российский покупатель куда менее благосклонен.

Впрочем, пока растительная молочка занимает всего 1% молочного рынка в России. Вероятно, именно поэтому, по информации NTech, цены на альтернативное «молоко» в 2025 году по сравнению с январем-сентябрем 2024 года практически не изменились, составив 139,1 рубля за рубль против 134,1 рубля. В то время как стоимость натурального молока росло. В итоге, разница в ценах между более дорогой растительной альтернативой и обычным молоком уменьшилась с 73% до 48%, натуральный йогурт теперь дешевле растительного на 47% (против 62% ранее), а альтернативное «мясо» теперь дороже настоящего на 72% (ранее – 85%).

При этом ритейлеры отмечают, что тренд на развитие сегмента сохраняет устойчивость. Формируются у покупателей и свои приоритеты: растительные сыры, соусы и замороженные полуфабрикаты (бургеры и котлеты).

Причины не слишком высокой динамики эксперты видят в недостатке инвестиций и господдержки отрасли, усилий по популяризации альтернативных продуктов, более высокая их себестоимость, а также выход рынка из первоначальной фазы формирования.

Несмотря на сложности, представители рынка уверены, что отрасль продолжит расти и сохранит привлекательность для инвесторов.

Челябинск

