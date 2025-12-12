Все школы Озерска отправили на карантин

Озерских школьников и часть студентов отправили на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в связи с резким обострением эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение с 13 по 20 декабря 2025 года приостановить учебный процесс в образовательных учреждениях Озерска. Об этом глава города Сергей Гергенрейдер сообщил в своем телеграм-канале.

«Перевести на дистанционный формат обучение в общеобразовательных учреждениях Озерского городского округа, 1-2 курсах учреждений начального и среднего профессионального образования, отменить занятия в кружках, секциях в учреждениях дополнительного образования, а также в учреждениях, подведомственных управлению культуры, управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа», – озвучил позицию комиссии мэр.

К моменту принятия решения на карантин были переведены более 80 классов, уточнил чиновник.

Вопрос возобновления учебного процесса будет рассмотрен 19 декабря.

Напомним, с 10 декабря в больницах и социальных учреждениях Челябинской области действуют ограничительные мероприятия в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ.

