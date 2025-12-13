13 – 15 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

13.12.2025, суббота

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча благотворительного клуба «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Фольклорно‑гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, центральная площадь)

13:30 Челябинск – Мероприятие к Всемирному дню катания на коньках (ледовый дворец «Уральская молния», ул.Труда. 187а)

14:00 Челябинск – Презентация книги воспоминаний ключаря Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска, протоиерея Владимира Маничева «Священник нашего времени» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Лекция «По следам ёлочных игрушек» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс в технике гуашь «Зимний пейзаж» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча «Литературные сюжеты в советской парфюмерии» в городском Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

14.12.2025, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

11:00 Челябинск – Лаборатория творчества «Шерстяная живопись» (Библиотека №11 им. Я. Гашека, ул. Первой Пятилетки, 43а)

11:30 Челябинск – Литературный мастер-класс в клубе «Родник» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи на ткани – открытка в технике батик «Ангел» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал) (по записи)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Лекторий «(Не)понятное искусство»: тема встречи «Арт-детектив: подлинник, подделка, преступление» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе настольных игр «Карты, кубик, два стола» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Встреча литературной студии «Верность слову» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка солдату» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Встреча в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе бардовской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Мастер-классе «Наряжаем необычную елку» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс по декупажу «Елочный шар с лошадкой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

16:00 Челябинск – Праздничная встреча «Близко-близко Новый год» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

15.12.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Литературная гостиная «Новый взгляд на классику»: обсуждение повести В.Я. Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

10:30 Челябинск – Заключительный день испытаний муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов «Педагогический дебют – 2025» (образовательный центр №5, ул. Скульптора Головницкого, 13)

12:00 Челябинск – Возложение цветов в память о журналистах, погибших при исполнении профессиональных обязанностей (памятник «Доблестным сынам Отечества», Бульвар Славы)

12:00 Челябинск – Кофе с психологом «Диалог с собой»: групповая встреча с психологом Александрой Милютиной (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

14:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Новогодние настолки (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Уютные свечи» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8) (по записи)

14:00 Челябинск – Акция «За чайным столом» к Международному дню чая (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультации «Найти героя»: поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Учебный курс «Английский для путешествий» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Открытая лекция «Социальные контракт и гранты» от эксперта Ксении Кудряшовой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

