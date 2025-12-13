Американские ученые: недосып убивает

Недосып оказался одним из главных факторов, сокращающих жизнь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , к такому выводу пришли ученые Орегонского университета здоровья и науки, проанализировав статистику Системы наблюдения за поведенческими факторами риска. Исследование было опубликовано в журнале SLEEP Advances.

Масштабный комплекс данных объединил информацию по 3143 округам США за 2019-2025 годы. Используя методы математического моделирования, исследователи сопоставили долю жителей, спящих менее семи часов в сутки, с официальными данными по ожидаемой продолжительности жизни в каждом районе, исключив влияние уровня доходов, образования, доступности медицины и безработицы.

А затем рассчитали специальные коэффициенты, показывающие «вес» каждой вредной привычки. «Если принять негативное влияние курения за эталон (коэффициент -0,31), ущерб от хронического недосыпа составил более половины от этой величины (-0,17), – пишет издание Naked Science. – Это делает дефицит сна более опасным фактором, чем физическая инертность или социальная изоляция».

Более того, дополнительный анализ выявил, что часто недосып действует опосредованно. Так, при включении в модель данных по заболеваемости коэффициент «чистого» недосыпа снизился, но остался значимым. Это значит, что недостаток сна может провоцировать развитие опасных заболеваний (например, ожирения или диабета), которые в итоге и приводят к ранней смерти.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube