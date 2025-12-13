Сильный снег, метели: в Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Южноуральских автомобилистов призывают отложить дальние поездки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 14 декабря в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, снежные заносы на дорогах.

«Будьте внимательны на дорогах! По возможности, отложите дальние поездки. Соблюдайте меры личной безопасности», – обращаются к южноуральцам представители экстренного ведомства.

Напомним, по информации Челябинского гидрометцентра, ныряющий циклон пришел в регион сегодня, 13 декабря, принеся с собой осадки в виде снега и усиление ветра. К ночи воскресенья снегопады усилятся. Продолжатся они в отдельных районах области и в понедельник.

Челябинск

