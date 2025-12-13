Третьи сутки поселки под Челябинском остаются без водоснабжения. Дома начинают замерзать

Жители Сосновского района заявили об отсутствии водоснабжения и проблемах с отоплением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , третьи сутки деревня Моховички, поселки Прудный и Красное Поле (все входят в состав Краснопольского сельского поселения) обходятся без централизованного водонабжения. А теперь в домах начали еще остывать и трубы системы отопления. Об этом жители поселков, расположенных в Сосновском районе, рассказали в социальных сетях.

Поначалу отключение водоснабжения было плановым. Водоканал намеревался прекратить водоснабжение с 6 часов 11 декабря для выполнения работ по замене участка водовода Челябинск – Красное Поле – Рощино.

Однако, по словам местных жителей, отключили воду раньше – 10 декабря. А в пятницу, 12 декабря, представители водоканала объявили: ремонтные работы продолжаются, водоснабжение населенных пунктов не возобновлено.

С тех пор власти Краснопольского поселения лишь анонсируют подвоз питьевой воды «в связи с длительных отключением холодной воды».

При этом, по словам посельчан, когда возобновится водоснабжение, специалисты сказать им не могут. Между тем, в домах прекращает работать уже и система отопления. «Подвоз воды это хорошо. Но, во-первых, он не восстановит людям отопление. Во-вторых, люди пишут про пожилых соседей, которые не могут выйти из дома. Вы как-то этот вопрос решите. Или нам самим искать тех, кто не может себя обслужить, кому нужна помощь? Люди замерзают! Тут уже и подвоз не поможет», – пишут возмущенные жители в паблике местной администрации.

По словам муниципальных чиновников, причиной затянувшихся работ стали грунтовые воды, затопившие участок, где они проходят. Хотя это для посельчан не секрет. Как говорят южноуральцы, о том, что участок постоянно топят грунтовые воды, было известно еще лет 10 назад. Но решать эту проблему власти не спешили.

Челябинск

