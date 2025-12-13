Южноуралец Эдмонд Худоян завоевал серебро чемпионата мира по боксу

Южноуралец стал серебряным призером чемпионата мира по боксу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, Эдмонд Худоян блестяще провел чемпионат мира по боксу, выиграв 3 боя в весовой категории до 48 килограммов.
В финале спортсмен из Златоуста уступил сопернику из Азербайджана Субхану Мамедову раздельным решением судей.
На пути к боксер последовательно победил соперников из Ботсваны, Австралии и Казахстана в предварительных боях и полуфинале.
Челябинск
