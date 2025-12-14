Снег обрушился на Челябинскую область

На всей территории Южного Урала идет снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в настоящее время снег идет на всех магистралях региона во всех основных направлениях.

Кроме того, южноуральские дороги сковал гололед.

Госавтоинспекция Челябинской области рекомендует водителям проявлять особую осторожность в условиях непогоды.

При возникновении затруднительных ситуаций в пути следует обратиться к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112, дежурную часть полиции по телефону 02 (102).

Напомним, по данным синоптиков, сегодня, 14 декабря, снегопады ожидаются на всей территории Челябинской области. Днем в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, сильный ветер, снежные заносы на дорогах.

Челябинск

