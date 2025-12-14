На М-5 в Челябинской области скапливаются пробки

На федеральных трассах в Челябинской области появились заторы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на 1776-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе Миасса серьезно затруднено движение автотранспорта в направлении Челябинска.
Причины: обильный снегопад, ухудшение видимости, сложные дорожные условия.
Сложности с движением есть и на других магистралях региона.
Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок в ближайшие часы. В случае, если поездка необходимо, снизить скорость и значительно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров.
Перед выездом необходимо проверить готовность автомобиля.
Между тем, в Челябинске, по информации мэрии, на улицах работает 216 единиц техники и 442 рабочих.
Ожидается, что к вечеру снегопад усилится. На этот случай подрядчики готовы увеличить число снегоуборочных машин, особенно на ночную смену, заверяют городские власти.
Челябинск, Виктор Елисеев
