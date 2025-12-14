На М-5 в Челябинской области скапливаются пробки

На федеральных трассах в Челябинской области появились заторы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, на 1776-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе Миасса серьезно затруднено движение автотранспорта в направлении Челябинска.

Причины: обильный снегопад, ухудшение видимости, сложные дорожные условия.

Сложности с движением есть и на других магистралях региона.

Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок в ближайшие часы. В случае, если поездка необходимо, снизить скорость и значительно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров.

Перед выездом необходимо проверить готовность автомобиля.

Между тем, в Челябинске, по информации мэрии, на улицах работает 216 единиц техники и 442 рабочих.

Ожидается, что к вечеру снегопад усилится. На этот случай подрядчики готовы увеличить число снегоуборочных машин, особенно на ночную смену, заверяют городские власти.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube