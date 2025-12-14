На Южном Урале к снегопадам добавится штормовой ветер

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, прогноз о неблагоприятных погодных явлениях получен от Челябинского гидрометцентра.

В понедельник, 15 декабря, в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, порывы ветра до 21 метра в секунду, метели, на дорогах снежные заносы.

Южноуральцев просят учитывать прогноз погоды при планировании поездок и соблюдать меры личной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

