Дороги Челябинска уходят под снег

Челябинцы не заметили активной работы по уборке снега на городских магистралях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в завтра, 15 декабря, Челябинск вновь многут сковать автомобильные пробки. Своим беспокойством горожане делятся в социальных сетях.

Жители города сообщают, что, несмотря на обрушившийся на столицу Южного Урала снегопад, в центре Челябинска практически не видно спецтехники.

По словам горожан, основные магистрали в центре Челябинска (проспект Ленина, улицы Труда, Лесопарковая и Худякова) покрывает снежная каша. Лишь на некоторых участках можно заметить снегоуборочную технику, и та чистит, как правило, обочины.

Между тем, как сообщают челябинцы в социальных сетях, на некоторых дорогах в областном центре они заметили машины, разбрасывающие соляные реагенты.

Власти Челябинска продолжают заверять, что работа подрядчиков активно ведется, хоть и затруднена продолжающимся снегопадом. «В первую очередь они расчищают магистрали, по которым курсирует общественный транспорт, затем второстепенные дороги и внутриквартальные проезды, – заявили в городском комитете дорожного хозяйства. – Формируют валы и обрабатывают опасные участки противогололедными материалами. Коммунальные службы также направили дворников для уборки внутридворовых территорий».

Вывоз снега планируется начать ночью, когда снизится автомобильный трафик.

«Все работы ведутся круглосуточно», – уверяют чиновники.

Напомним, в начале следующей недели, в понедельник и вторник, утром и вечером Челябинск сковывали девятибалльные пробки из-за заваленных снегом дорог.

Челябинск

