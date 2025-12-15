Челябинск вновь сковали утренние пробки

В мэрии Челябинска признали недоработки при уборке последствий снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , утром в час пик на основных магистралях Челябинска фиксировались 7-балльные пробки. Это лучше, чем было неделю назад, когда город утром и вечером стоял в пробках, достигавших 9 баллов. Однако горожане, по-прежнему, недовольны качеством работы подрядных организаций, ответственных за содержание улично-дорожной сети.

Признают наличие недочетов и в мэрии. Речь об этом шла на традиционном аппаратном совещании у главы города. «Мы технику с вами год назад купили как раз главным образом решать вот эти оперативные задачи. Но я вижу, что не везде сегодня это поручение исполнено», – заявил мэр Алексей Лошкин.

Градоначальник подчеркнул, что исправиться дорожникам нужно до обеда понедельника. В том числе приступить к вывозу снега из внутриквартальных проездов, где сформированы кучи. Нужно навести порядок и на остановках общественного транспорта. «Есть подрядчик дополнительный, пусть включается, работники ручного труда у них есть. Убирайте, освобождайте. Общественный транспорт должен беспрепятственно ходить к остановкам. А жители не должны перешагивать», – потребовал чиновник.

По информации комитета дорожного хозяйства города, сегодня, 15 декабря, на улицах Челябинска работает 237 единиц техники. В уборке задействовано 474 дорожных рабочих. Правда, как сообщил на совещании замглавы города Дмитрий Агеев, с 6 до 9 часов утра технику с городских дорог убирали, чтобы освободить их для проезда автомобилистов.

Минувшей ночью работало 203 единицы техники, а также бригада дорожных рабочих из 209 человек.

Челябинск

