Южноуралец организовал на огороде завод по производству бетонных изделий

В Агаповском районе суд прикрыл предприятие, организованное в жилом секторе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, незаконное производство надзорное ведомство Агаповского района обнаружило в ходе проверки, начатой после коллективной жалобы жителей села Агаповка.
Выяснилось, что на территории одного из придомовых участков в населенном пункте развернули производство бетонных колец в промышленных масштабах.
Поскольку земельный участок используется не по целевому назначению прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника участка прекратить работу предприятия.
Требования прокуратуры района судом удовлетворены в полном объеме. За исполнением решения суда установлен контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
