Южноуралец организовал на огороде завод по производству бетонных изделий

В Агаповском районе суд прикрыл предприятие, организованное в жилом секторе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, незаконное производство надзорное ведомство Агаповского района обнаружило в ходе проверки, начатой после коллективной жалобы жителей села Агаповка.

Выяснилось, что на территории одного из придомовых участков в населенном пункте развернули производство бетонных колец в промышленных масштабах.

Поскольку земельный участок используется не по целевому назначению прокурор обратился в суд с требованием обязать собственника участка прекратить работу предприятия.

Требования прокуратуры района судом удовлетворены в полном объеме. За исполнением решения суда установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

