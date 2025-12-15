«Абзаково» и «Банное» стали частью большого туристического маршрута

Горнолыжные центры ММК включили в туристический автомаршрут по Южному Уралу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», новый зимний автомобильный маршрут «Горы зовут!» пройдет через горнолыжные центры «Абзаково» и «Банное».

Известные на всю страну горнолыжные курорты Магнитогорского металлургического комбината должны стать одними из главных точек притяжения автотуристов. Центры сочетают в себе современные трассы разного уровня сложности, подходящие как для начинающих лыжников и сноубордистов, так и для профессиональных спортсменов. А развитая инфраструктура курортов предоставляет широкие возможности для семейного отдыха.

Весь маршрут протянется примерно на 500 километров – от Уфы к склонам Южного Урала. Автотуристы смогут посетить природные заповедники и места для занятий активными зимними видами спорта.

Помимо посещения горнолыжных курортов «Банное» и «Абзаково», они смогут опробовать склоны гор Малиновой и Мраткино, воочию увидеть ботанический памятник природы «Кужановские лиственницы» и совершить экскурсию в многопородный питомник собак «Белый лекарь».

«Горы зовут!» – четвертый туристический проект, разработанный Министерством предпринимательства и туризма Республики Башкортостан совместно с «Роснефтью». Годом ранее был открыт межрегиональный маршрут «Сила природы», а в этом году- «Павловская кругосветка» и «Ожерелье Камы». Проекты направлены на поддержку развития внутреннего туризма.

Челябинск, Виктор Елисеев

