Водителя автобуса в Челябинске возмутила просьба инвалида-колясочника помочь с выходом из салона авто

В Челябинске возбудили уголовное дело после падения инвалида-колясочника с автобусного пандуса.

Инцидент произошел в автобуса, следовавшем по маршруту №51. Об этом свидетели происшествия рассказали в социальной сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, во время высадки из салона автобуса инвалид-колясочник упал с откидного пандуса, однако водитель помощи ему не оказал и стал проявлять агрессию в отношении пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

