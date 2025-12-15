Водителя автобуса в Челябинске возмутила просьба инвалида-колясочника помочь с выходом из салона авто

В Челябинске возбудили уголовное дело после падения инвалида-колясочника с автобусного пандуса.
Инцидент произошел в автобуса, следовавшем по маршруту №51. Об этом свидетели происшествия рассказали в социальной сети.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, во время высадки из салона автобуса инвалид-колясочник упал с откидного пандуса, однако водитель помощи ему не оказал и стал проявлять агрессию в отношении пострадавшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»