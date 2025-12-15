На главную площадь Челябинска привезли первый лед для новогоднего городка

Строительство ледового городка в Челябинске вступило в финальную стадию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комитета по культуре Челябинска, сегодня, 15 декабря, на площадь Революции привезли первую партию льда для возведения главного ледового городка.

Напомним, он будет посвящен в этом году грядущему юбилею – 290-летию Челябинска.

«Как всегда, в распоряжении гостей ледовые горки, завораживающие фигуры, световые инсталяции и, конечно же, наша красавица елка, украшенная шатром из гирлянд», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Помимо традиционных Деда Мороза со Снегурочкой, новогодний городок украсят ледяные скульптуры основателя Челябинска Алексея Тевкелева и рабочего с пилой, фигурные изображения исторического музей с метеоритом, драматического и оперного театров и других символов южноуральской столицы.

Из-за аномально теплых ноября и начала декабря строительство долгое время было под вопросом. Однако в Челябинске решили не отказываться от проекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

