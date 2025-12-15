На Южном Урале похолодает до -29

В Челябинскую область идут настоящие морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, погода на этой неделе будет по-настоящему зимней и очень переменчивой.

С быстрой сменой атмосферных вихрей в регионе часты снегопады, чередование волн тепла и холода – потепление до 0 градусов и выше к концу рабочей недели и морозы до -26, -29 в выходные дни. Также ожидаются скачки давления, а порывистый ветер с метелями будет сменяться морозным штилем.

Завтра, 16 декабря, ночью в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем интенсивность .снегопада снизится. В отдельных районах метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -14, -19 градусов, при прояснении до -24, днем 10-15 градусов ниже нуля, в горах до -18.

В Челябинске завтра синоптики также прогнозируют снег, температура воздуха ночью -16, -18 градусов, днем -11, -13.

Следующие двое суток ночью температура будет опускаться до 23 градусов мороза, днем будет 11-14 градусов ниже нуля.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube