Участок М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов и грузовиков

Федеральную трассу м-5 временно закрыли из-за снегопада.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, протяженный участок автодороги М-5 «Урал» закрыт с 16 часов 15 декабря в связи с погодными условиями.

Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта введено с 1548 километра в Иглинском районе Башкирии по 1799 километр федеральной трассы под Чебаркулем. Ориентировочно ограничение продлится до 00:00 часов 16 декабря.

В данный момент в горно-заводской зоне идет обильный снегопад.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям транспортных средств на службу выведено 23 экипажа ДПС.

Автомобилистов призывают отказаться от поездок в данном направлении.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube