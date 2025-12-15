В Магнитогорске во второй раз прошел марафон «Земля спорта»

В Магнитогорске завершился зимний этап всероссийского марафона «Земля спорта».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», спортивный марафон «Земля спорта» был организован для жителей сельских регионов и работников предприятий агропромышленного комплекса. В течение двух дней они выявляли сильнейших в хоккее и беге.

Гости смогли по достоинству оценить спортивные сооружения Магнитогорска и один из самых масштабных российских проектов по преобразованию городской среды – курорт «Притяжение», инициатором и основным инвестором строительства которого является Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Начался марафон благотворительным забегом в городском курорте «Притяжение» и отборочными матчами по хоккею в «Арене Металлург».

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из Алтайского края, Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и других областей Российской Федерации.

В магнитогорском курорте «Притяжение» спортсмены показали себя на полосе препятствий, в фиджитал-футболе и лазертаге в «Центре развлечений», на катке парка и горнолыжном склоне.

«Масштабы поражают, конечно, очень эффектный парк, хочется приехать сюда и просто нагуляться, воспользоваться его услугами, о которых наслышаны и поражены, – поделились своими впечатлениями Алина Синицына из Мурома и Оксана Ахметзянова Челябинка, – Полоса препятствий порадовала: кажется простой, а на деле сложная, требует силы и ловкости».

Участие в марафоне стало замечательной возможностью популяризации спорта среди людей, которые не занимаются хоккеем профессионально, уверен тренер ДЮСШ «Металлург» Евгений Сирота. «Сегодня они сами научились кататься и владеть клюшкой, завтра соберут команду, а послезавтра приведут в хоккей сына или в фигурное катание – дочь», – отметил наставник юных хоккеистов.

На горнолыжном склоне «Притяжение» в рамках мероприятия прошло техническое открытие малого и детского склонов. Участники «Земли спорта» смогли первыми опробовать качество покрытия для горнолыжников – гостей курорта «Притяжение». К их услугам были сноу-доски, горные лыжи и урок от инструкторов. Возможностью прокатиться по склону парка воспользовалось около полусотни спортсменов.

И какое же спортивное соревнование без победителей? Первой в женском забеге на два километра стала Анастасия Ермолаева (Пенза).

В мужском забеге на три километра победил представитель Челябинской области Азамат Фаттахов.

А в смешанной эстафете первенствовала команда Челябинской области.

В финал хоккейного турнира «3Х3» вышли победитель «Земли спорта-2024» Саратов и сборная Татарстана. Напряжение держало зрителей до финальной сирены. В итоге саратовцы сумели отстоять хоккейный кубок. На втором месте команда Татарстана, на третьем – Мордовии.

Кроме того, у участников спортивного марафона была уникальная возможность поучаствовать в товарищеском матче со звездами магнитогорского хоккея, выступавшими в составе прославленного хоккейного клуба «Металлург».

Завершился марафон концертом приглашенных артистов. Первым на сцену поднялся Va.No, пока больше известный как бывший солист проекта Quest Pistols Show Иван Криштофоренко, так что знакомый репертуар певца пришелся публике по душе. Основным хедлайнером вечера стали группа «Винтаж» и ее солистка Анна Плетнева.

Магнитогорский зимний этап всероссийского марафона «Земля спорта-2025» подытожил исполняющий обязанности начальника городского управления физкультуры и спорта Денис Абдуллин, выразивший благодарность организаторам, судьям, волонтерам и жителям, создавшим атмосферу настоящего праздника.

