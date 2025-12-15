Южноуральские полицейские задержали «черных» лесорубов с машиной, полной елок

Грузовик, забитый хвойными, остановили на дорогу из Челябинска в Казахстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, машину с незаконным грузом экипаж областного полка ДПС остановил сегодня, 15 декабря, на 25 километре автодороги «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан».

В ходе осмотра автомобиля в его кузове обнаружили 100 хвойных деревьев. Документов, подтверждающих законность груза, водитель предоставить не смог. Его доставили в отдел полиции для проведения необходимых проверок.

Если подтвердится, что новогодние красавицы срубили и перевозили незаконно, водителю грозит административное наказание.

В Госавтоинспекции региона напоминают, что на территории Челябинской области проходит профилактическое мероприятие «Ель». Оно проводится ежегодно в предновогодний период с целью пресечения незаконной заготовки и торговли деревьями хвойных пород. Она продлится до 31 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

