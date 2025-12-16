16 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

16.12.2025, вторник

10:00 Челябинск – Занятия по скандинавской ходьбе (Городской сад им. А.С. Пушкина)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная актуальной эпидемиологической обстановке в Челябинской области (редакция газеты «Южноуральская панорама», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Заседание общественного совета программы «Герои Южного Урала» (резиденция правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, ситуационный центр)

14:00 Челябинск – Настольная игра «Дед Мороз VS Санта Клаус» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 Челябинск – Творческая мастерская: мастер-класс «Друзья Деда Мороза» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Занятие «Поиск информации» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:30 Челябинск – Научно-познавательная программа «Наблюдаем – изучаем» (библиотека №16, ул. Керченская, 6) (по записи)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Новогодний Челябинск: от имперской елки до ледового городка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

18:30 Челябинск – «Сталинский ампир»: лекция из цикла «История России сквозь призму архитектуры XX в.» в рамках проекта «Уютный исторический клуб в гостях у Публички» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

19:00 Челябинск – Бал в честь Джейн Остин от студии старинных танцев «Гаттака» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

