Ограничения на М-5 в Челябинской области продлили до утра

Южноуральских водителей предупредили о продлении ограничений на федеральной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, продлено временное ограничение движения в связи с неблагоприятными погодными условиями на участке трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне региона.

Напомним, ранее было объявлено о запрете движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с километра 1548+545 (граница Республикой Башкортостан) по километр 1799+000 (поворот на Чебаркуль) с 16 часов понедельника, 15 декабря, до полуночи.

Теперь принято решение о продлении ограничений. Причина – снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части.

Ориентировочное время окончания перерыва движения – 8 часов 16 декабря по местному времени. Если погодные условия не улучшатся, ограничения могут быть продлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

