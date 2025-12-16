Снегопад не дает возобновить движение автобусов и фур по М-5 в Челябинской области

В Челябинской области вновь продлили ограничения на федеральной трассе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, в горнозаводской зоне Южного Урала сохраняются неблагоприятные погодные условия: снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части.

В связи с этим на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с километра 1548+545 (граница Республикой Башкортостан) по километр 1799+000 (поворот на Чебаркуль) сохраняется запрет движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта.

Напомним, ограничение движения было введено вчера, 15 декабря, с 16 часов.

Ориентировочное время окончания перерыва движения – 12 часов 16 декабря по местному времени. Если погодные условия не улучшатся, ограничения могут быть продлены.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube