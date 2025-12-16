Снег не унимается. В Челябинской области снова продлили ограничения на М-5

Ограничения движения на федеральной трассе в Челябинской области вновь продлили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, временное ограничение движения в связи с неблагоприятными погодными условиями на участке трассы М-5 «Урал» в горнозаводской зоне региона продлено до 16:00.

Напомним, ранее было объявлено о запрете движения для автобусов, маршрутных такси, осуществляющих пассажирские перевозки на междугородных и пригородных маршрутах, большегрузного транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» с километра 1548+545 (граница Республикой Башкортостан) по километр 1799+000 (поворот на Чебаркуль) с 16 часов понедельника, 15 декабря.

Причина – снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат, рыхлый снег на проезжей части.

Ориентировочное время окончания перерыва движения – 16 часов 16 декабря по местному времени. Если погодные условия не улучшатся, ограничения могут быть продлены.

Между тем, по прогнозам Челябинского гидрометцентра, небольшой снег продолжится в большинстве районов Южного Урала и завтра, 17 декабря. Местами снегопады ожидаются в четверг, 18 декабря.

В пятницу, 19 декаюря, возможно очередное ухудшение погодных условий: небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели, на дорогах снежные заносы.

Тепмература воздуха следующие два дня ожидается относительно зимней: новью – до 20-22 градусов мороза (в низинах – до – 25), днем 8-14 градусов ниже нуля. В пятницу ощутимо потеплеет – до -11, -16 градусов (в низинах до -20) ночью и до 1-6 градусов ниже нуля днем.

В Челябинске бесснежной погода обещает быть лишь днем четверга, 18 декабря. Завтра, 17 декабря, снег будет небольшим. Небольшие осадки возобновятся в ночь на пятницу, днем снегопад усилится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube